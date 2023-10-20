ВС России отразили 18 атак ВСУ за неделю на Краснолиманском направлении
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«На Краснолиманском направлении... в течение недели отражены 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны России.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 940 военнослужащих, а также военную технику и оружие.
Также ВС России за неделю отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении.
Ранее стало известно, что армия Украины за минувшую неделю потеряла более 475 военнослужащих на Запорожском направлении.