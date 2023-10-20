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Расчёт 2С7 «Пион» 165-й артиллерийской бригады показал видео работы по ВСУ

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Расчёт орудия 2С7 «Пион» 165-й артиллерийской бригады передал привет подписчикам Военной хроники с огневых позиций под Работином в Запорожье. Военные показали видео стрельбы по «позициям натовских наёмников».
Расчёт 2С7 «Пион» 165-й артиллерийской бригады показал видео работы по ВСУ
  • РИА Новости

14 октября пленный украинский военнослужащий Александр Бень сообщил, что российские войска уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ за несколько дней в окрестностях Работина.

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