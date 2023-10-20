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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: российские войска переходят в наступление

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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооружённые силы России переходят в наступление на фоне большого количества проблем Украины.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: российские войска переходят в наступление
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как отметил Джонсон, помощь Киеву со стороны западных стран постепенно будет идти на спад. По его словам, пока есть хоть какое-то финансирование, Украина пытается держаться.

«Но это не остановит продвижения русских. Как вы знаете, те перешли в наступление», — подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.

Джонсон также выразил уверенность, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта серьёзно отвлекает внимание Вашингтона с Украины на Израиль.

13 октября российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.

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