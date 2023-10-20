Танкист ВСУ назвал плен единственным шансом выжить на Запорожском направлении

Пленный танкист Вооружённых сил Украины Игорь Галинка заявил, что единственным шансом для украинских военных выжить на Запорожском направлении является сдача в плен российской армии.

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По его словам, на Запорожском направлении силы между украинской армией и ВС России неравные, шансов выжить у солдат ВСУ на этом участке фронта практически нет.

Галинка рассказал, что его мобилизовали несколько недель назад. Позже он попал в плен после первого же задания, когда военного и его сослуживцев отправили на разминирование дороги из Малой Токмачки на Вербовое.

«Начали подходить ваши солдаты, предлагали сдаться, и мы сложили оружие, сразу сдались. Если бы не эта ситуация, мы бы погибли. Плен спас меня и сослуживцев», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС России ликвидировали несколько десятков солдат ВСУ и танк в районе села Вербового в Запорожской области.