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Танкист ВСУ назвал плен единственным шансом выжить на Запорожском направлении

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Пленный танкист Вооружённых сил Украины Игорь Галинка заявил, что единственным шансом для украинских военных выжить на Запорожском направлении является сдача в плен российской армии.
Танкист ВСУ назвал плен единственным шансом выжить на Запорожском направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По его словам, на Запорожском направлении силы между украинской армией и ВС России неравные, шансов выжить у солдат ВСУ на этом участке фронта практически нет.

Галинка рассказал, что его мобилизовали несколько недель назад. Позже он попал в плен после первого же задания, когда военного и его сослуживцев отправили на разминирование дороги из Малой Токмачки на Вербовое.

«Начали подходить ваши солдаты, предлагали сдаться, и мы сложили оружие, сразу сдались. Если бы не эта ситуация, мы бы погибли. Плен спас меня и сослуживцев», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС России ликвидировали несколько десятков солдат ВСУ и танк в районе села Вербового в Запорожской области.

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