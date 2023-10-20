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FP: Украине придётся пойти на территориальные уступки ради достижения мира

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Украине придётся пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией ради достижения мира, пишет издание Front Populaire.
FP: Украине придётся пойти на территориальные уступки ради достижения мира
  • Gettyimages.ru

Как пишет издание, украинская сторона будет вынуждена пойти на четыре условия, чтобы обеспечить мир в регионе.

Во-первых, Украине придётся признать потерю контроля над рядом территорий.

Вторым условием автор статьи называет нейтральный статус Украины, то есть страна должна отказаться от стремления присоединиться к Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу.

Кроме того, говорится в публикации, использование русского языка должно быть закреплено в Конституции наравне с украинским.

Последним условием станет прохождение Украиной процесса демилитаризации.

«Понятно, что эти положения трудно принять нынешней националистической фракции власти на Украине. Но какое другое решение возможно? Бесконечное продолжение конфликта с возрастающим числом погибших?» — резюмировал автор.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Владимир Зеленский на переговорах с Россией может пойти на территориальные уступки и отдать два города.

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