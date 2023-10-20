Власти Грузии разработали план действий на случай ядерной войны
- РИА Новости
Об этом он сказал по итогам закрытых слушаний в грузинском парламенте.
По словам Лилуашвили, в настоящий момент существующие вызовы не исключают возможности применения ядерного оружия.
«Под руководством правительства и при участии СГБ разработан и утверждён план действий, согласно которому каждому ведомству прописан сценарий и план действий, который... в случае необходимости придётся исполнить», — цитирует его РИА Новости.
Лилуашвили добавил, что грузинское Министерство здравоохранения уже прописало план раздачи лекарственных препаратов населению, а также лечение.
В июле заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.