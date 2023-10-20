Власти Грузии разработали план действий на случай ядерной войны

Глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили заявил, что грузинские власти разработали план для подготовки к возможной ядерной войне в регионе.

Об этом он сказал по итогам закрытых слушаний в грузинском парламенте.

По словам Лилуашвили, в настоящий момент существующие вызовы не исключают возможности применения ядерного оружия.

«Под руководством правительства и при участии СГБ разработан и утверждён план действий, согласно которому каждому ведомству прописан сценарий и план действий, который... в случае необходимости придётся исполнить», — цитирует его РИА Новости.

Лилуашвили добавил, что грузинское Министерство здравоохранения уже прописало план раздачи лекарственных препаратов населению, а также лечение.

В июле заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.