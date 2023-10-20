Минобороны: Молдавия в 2023 году привлекла к учениям вдвое больше резервистов
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Об этом Носатый сказал в ходе выступления перед парламентом.
«Количество привлечённых к учениям резервистов увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом», — цитирует его ТАСС.
По словам главы оборонного ведомства, в 2023 году на территории Молдавии провели семь военных учений.
Кроме того, молдавские военнослужащие приняли участие в пяти международных учениях.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что местные жители начали получать повестки о вызовах в территориальные военные центры, поэтому он призвал Минобороны разъяснить такую меру.