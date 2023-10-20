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Минобороны: Молдавия в 2023 году привлекла к учениям вдвое больше резервистов

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Глава молдавского Министерства обороны Анатолий Носатый заявил, что Молдавия в текущем году привлекла к учениям резервистов в два раз больше солдат запаса.
Минобороны: Молдавия в 2023 году привлекла к учениям вдвое больше резервистов
  • AP

Об этом Носатый сказал в ходе выступления перед парламентом.

«Количество привлечённых к учениям резервистов увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом», — цитирует его ТАСС.

По словам главы оборонного ведомства, в 2023 году на территории Молдавии провели семь военных учений.

Кроме того, молдавские военнослужащие приняли участие в пяти международных учениях.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что местные жители начали получать повестки о вызовах в территориальные военные центры, поэтому он призвал Минобороны разъяснить такую меру.

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