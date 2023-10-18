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Додон потребовал от МО Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что местные жители начали получать повестки о вызовах в территориальные военные центры, поэтому он призвал Минобороны разъяснить такую меру.
Додон потребовал от МО Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он отметил, что таким образом ведомство должно успокоить местных граждан.

«Что задумали Майя Санду и её внешние кураторы — известно только им. Но народ в районах уже говорит, что готовятся к войне», — написал Додон.

Экс-президент добавил, что в случае развязывания вооружённого конфликта у некоторых представителей власти будет заготовлен самолёт, который доставит их в страны Запада. Однако, как отметил Додон, граждане «останутся дома, со своими проблемами и своей болью».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент Молдавия утрачивает свою идентичность.

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