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МО: группировка «Юг» уничтожила танк и до 50 военных ВСУ на Донецком направлении

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Группировка ВС России «Юг» уничтожила на Донецком направлении до 50 украинских военнослужащих.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

«Уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населённых пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка ДНР», — заявил он.

Астафьев также сообщил, что российские военные нанесли огневое поражение блиндажам и опорным пунктам ВСУ в районах Спорного и Белогоровки и уничтожили станцию РЭБ «Нота» и танк.

Ранее военкор RT Александр Симонов показал кадры удара российского танка по штурмовой группе ВСУ на Купянском направлении.

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