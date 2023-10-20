МО: группировка «Юг» уничтожила танк и до 50 военных ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС России «Юг» уничтожила на Донецком направлении до 50 украинских военнослужащих.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

«Уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населённых пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка ДНР», — заявил он.

Астафьев также сообщил, что российские военные нанесли огневое поражение блиндажам и опорным пунктам ВСУ в районах Спорного и Белогоровки и уничтожили станцию РЭБ «Нота» и танк.

Ранее военкор RT Александр Симонов показал кадры удара российского танка по штурмовой группе ВСУ на Купянском направлении.