Еspreso.tv: писатель-фантаст Павлюк возглавит пресс-службу Минобороны Украины

Писатель-фантаст Илларион Павлюк возглавит пресс-службу украинского Министерства обороны.

Об этом пишет Еspreso.tv.

Как передаёт сообщение РИА Новости, он является автором книг в стиле фантастический триллер и научная фантастика.

В 2015 году Павлюк воевал в Донбассе в составе добровольческого разведывательного спецподразделения «Гарпун», пишет издание.

После февраля 2022 года писатель мобилизовался в подразделение Главного управления украинской разведки, где прослужил полтора года.

9 октября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины Игоря Танцюры.