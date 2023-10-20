Еspreso.tv: писатель-фантаст Павлюк возглавит пресс-службу Минобороны Украины
Об этом пишет Еspreso.tv.
Как передаёт сообщение РИА Новости, он является автором книг в стиле фантастический триллер и научная фантастика.
В 2015 году Павлюк воевал в Донбассе в составе добровольческого разведывательного спецподразделения «Гарпун», пишет издание.
После февраля 2022 года писатель мобилизовался в подразделение Главного управления украинской разведки, где прослужил полтора года.
9 октября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины Игоря Танцюры.