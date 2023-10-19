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В парламенте Молдавии более пяти часов обсуждают вотум недоверия правительству

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В парламенте Молдавии уже более пяти часов продолжается рассмотрение вотума недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана.
В парламенте Молдавии более пяти часов обсуждают вотум недоверия правительству
  • РИА Новости

Как сообщает Sputnik Молдова, премьеру и другим членам кабмина принесли кофе.

Во время заседания в парламенте оппозиция в знак протеста развернула плакаты с лозунгами.

Представители Блока коммунистов и социалистов написали на плакатах: «Кризис — синоним правительства Речана», «Народ бьют головой об асфальт» и «Правительство Речана — некомпетентность, грубость, злоупотребления и бедность».

Члены правительства, со своей стороны, обвиняют оппозицию в нарушениях.

Президент Молдавии Майя Санду ранее выступила с заявлением о том, что Россия якобы может попытаться подкупить молдавских избирателей на выборах 5 ноября.

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