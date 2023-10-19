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Марочко сообщил об уничтожении колонны ВСУ на Краснолиманском направлении

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об уничтожении ночью украинской военной колонны с помощью ударного беспилотника в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.
Марочко сообщил об уничтожении колонны ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«Было нанесено огневое поражение и уничтожена ведущая машина (БТР), остальная техника пыталась развернуться, однако один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении», — сказал он РИА Новости.

Остальную технику, по словам Марочко, добила российская артиллерия.

Также он сообщил, что российские силы отбили наступление трёх батальонно-тактических групп ВСУ на участке Синьковка — Сергеевка на Купянском направлении.

Ранее Минобороны РФ показало, как экипажи самолётов Су-34 выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооружённых сил России в зоне спецоперации.

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