Дипломат Воронцов обвинил Украину в разработке компонентов биологического оружия

Украина при поддержке Пентагона разрабатывала компоненты биологического оружия в непосредственной близости от границ с Россией, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константин Воронцов.

По слова дипломата, Украина осуществляла разработки компонентов оружия совместно с Пентагоном и частными компаниями. «Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия», — цитирует его ТАСС. Ранее Министерство обороны России обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые принимают участие в биологических программах Соединённых Штатов на Украине.