Дипломат Воронцов обвинил Украину в разработке компонентов биологического оружия
По слова дипломата, Украина осуществляла разработки компонентов оружия совместно с Пентагоном и частными компаниями.
«Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия», — цитирует его ТАСС.
Ранее Министерство обороны России обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые принимают участие в биологических программах Соединённых Штатов на Украине.