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Экс-разведчик Риттер: ВС России эффективно уничтожают украинские системы ПВО

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России эффективно уничтожают украинские системы противовоздушной обороны.
Экс-разведчик Риттер: ВС России эффективно уничтожают украинские системы ПВО
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире подкаста Ask the Inspector.

«Я называю это подавлением воздушной обороны противника. Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины», — подчеркнул Риттер.

Риттер назвал этот факт одним из самых важных аспектов украинского конфликта. По его словам, российские бойцы могут наносить удары по нужным целям.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что по его поручению самолёты Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Чёрным морем на постоянной основе.

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