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Минобороны Белоруссии и России подписали план сотрудничества на 2024 год

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Министерства обороны Белоруссии и России подписали совместный план сотрудничества на следующий год, говорится в Telegram-канале белорусского ведомства.
Минобороны Белоруссии и России подписали план сотрудничества на 2024 год
  • РИА Новости

Кроме того, сообщается, что представители министерств подписали план работы совместной Коллегии Минобороны стран на 2024 год.

Также стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, например применение региональной группировки войск, деятельность учебно-боевых центров совместной подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и другое.

Ранее в МО Белоруссии заявили, что Минску и Москве нужно сохранить суверенитет в условиях давления.

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