МО Белоруссии: Минску и Москве нужно сохранить суверенитет в условиях давления

Сохранение суверенитета является стратегической задачей Белоруссии и России в условиях давления Запада.

Об этом заявил глава Минобороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Стратегический характер белорусско-российских отношений был заложен уже много лет тому назад, и наша главная задача сегодня — это поддержание достигнутого уровня сотрудничества... в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада», — цитирует его ТАСС.

8 сентября пресс-служба Исполнительного комитета СНГ сообщила, что Россия и Белоруссия провели совместные учения по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования в Минске.