Вооружённые силы России пресекли деятельность четырёх ДРГ ВСУ в Херсонской области.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Как сказано в сводке ведомства, на Херсонском направлении пресечена деятельность четырёх ДРГ в районах населённых пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинской армии в районе села Приютного в Запорожской области.