ВС России пресекли в Херсонской области деятельность четырёх украинских ДРГ
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Как сказано в сводке ведомства, на Херсонском направлении пресечена деятельность четырёх ДРГ в районах населённых пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинской армии в районе села Приютного в Запорожской области.