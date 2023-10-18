Рогов сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Запорожской области
- РИА Новости
Кроме того, он сообщил, что ВС России пресекли три попытки атаки противника в направлении села Старомайорского в Донецкой Народной Республике.
«На Времевском направлении было отбито три атаки в районе села Старомайорского и ликвидирована одна ДРГ в районе Приютного», — приводит ТАСС слова Рогова.
Также он заявил, что противник стал активнее использовать дроны-камикадзе на Времевском направлении.
Ранее сообщалось, что российские военные отразили девять атак ВС Украины на Донецком направлении.