Рогов сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Запорожской области

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинской армии в районе села Приютного в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Кроме того, он сообщил, что ВС России пресекли три попытки атаки противника в направлении села Старомайорского в Донецкой Народной Республике.

«На Времевском направлении было отбито три атаки в районе села Старомайорского и ликвидирована одна ДРГ в районе Приютного», — приводит ТАСС слова Рогова.

Также он заявил, что противник стал активнее использовать дроны-камикадзе на Времевском направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили девять атак ВС Украины на Донецком направлении.