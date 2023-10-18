Узнать больше

Рогов сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Запорожской области

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинской армии в районе села Приютного в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Запорожской области
  • РИА Новости

Кроме того, он сообщил, что ВС России пресекли три попытки атаки противника в направлении села Старомайорского в Донецкой Народной Республике.

«На Времевском направлении было отбито три атаки в районе села Старомайорского и ликвидирована одна ДРГ в районе Приютного», — приводит ТАСС слова Рогова.

Также он заявил, что противник стал активнее использовать дроны-камикадзе на Времевском направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили девять атак ВС Украины на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить