ВСУ обстреляли больницу и амбулаторию в Херсонской области
Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«Сегодня... нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алёшек и сельской амбулатории в посёлке Новая Маячка того же Алёшкинского района», — написал он в Telegram.
Он отметил, что в ЦРБ удар пришёлся по парковке медицинского транспорта, восемь машин скорой помощи уничтожены.
Также было уничтожено здание амбулатории в Новой Маячке.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие пресекли попытку украинской армии высадиться в районе острова Алёшкинский в Херсонской области.