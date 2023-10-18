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ВСУ обстреляли больницу и амбулаторию в Херсонской области

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ВСУ в ночь на 18 октября обстреляли центральную районную больницу в Алёшках и амбулаторию в посёлке Новая Маячка, уничтожен весь автопарк скорой помощи и здание, где оказывали помощь жителям.

Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Сегодня... нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алёшек и сельской амбулатории в посёлке Новая Маячка того же Алёшкинского района», — написал он в Telegram.

Он отметил, что в ЦРБ удар пришёлся по парковке медицинского транспорта, восемь машин скорой помощи уничтожены.

Также было уничтожено здание амбулатории в Новой Маячке.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие пресекли попытку украинской армии высадиться в районе острова Алёшкинский в Херсонской области.

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