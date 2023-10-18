Марочко: ВСУ безуспешно попытались атаковать у Торского
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Он уточнил, что атаку ВСУ сорвали неблагоприятные погодные условия.
«После нескольких неудачных попыток, украинское командование отказалось от замысла и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи», — цитирует его РИА Новости.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины изменили тактику на Запорожском направлении.
RT опубликовал видео из Скадовска в Херсонской области, который ранее был обстрелян украинской армией. На кадрах видны повисшие линии электропередачи, выбитые окна и большая воронка на дороге.