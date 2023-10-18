Марочко: ВСУ безуспешно попытались атаковать у Торского

ВСУ безуспешно попытались атаковать у Торского на Краснолиманском участке боёв, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что атаку ВСУ сорвали неблагоприятные погодные условия.

«После нескольких неудачных попыток, украинское командование отказалось от замысла и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины изменили тактику на Запорожском направлении.

RT опубликовал видео из Скадовска в Херсонской области, который ранее был обстрелян украинской армией. На кадрах видны повисшие линии электропередачи, выбитые окна и большая воронка на дороге.