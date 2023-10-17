Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском направлении
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Его слова приводит РИА Новости.
«На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику», — сказал Рогов.
По его словам, смена украинской тактики заключается в том, что ВСУ отказались от попыток масштабного прорыва российской обороны и перешли к локальным атакам и боям.
Рогов ранее заявил, что в районе населённого пункта Работино Запорожской области уничтожено два танка украинской армии.