Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины изменили тактику на Запорожском направлении.

Его слова приводит РИА Новости.

«На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику», — сказал Рогов.

По его словам, смена украинской тактики заключается в том, что ВСУ отказались от попыток масштабного прорыва российской обороны и перешли к локальным атакам и боям.

Рогов ранее заявил, что в районе населённого пункта Работино Запорожской области уничтожено два танка украинской армии.