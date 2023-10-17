Сальдо сообщил о ракетном обстреле Скадовска со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, одна ракета взорвалась посреди улицы, другая — в огороде в частном секторе.
Он отметил, что два мирных жителя легко ранены.
17 октября The Wall Street Journal сообщила, что США тайно поставили небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS на Украину.