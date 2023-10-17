Сальдо сообщил о ракетном обстреле Скадовска со стороны ВСУ

Украинская армия обстреляла город Скадовск, по предварительным данным, обстрел осуществлялся американскими дальнобойными ракетами, два мирных жителя ранены, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, одна ракета взорвалась посреди улицы, другая — в огороде в частном секторе.

Он отметил, что два мирных жителя легко ранены.

17 октября The Wall Street Journal сообщила, что США тайно поставили небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS на Украину.