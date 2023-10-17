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Сальдо сообщил о ракетном обстреле Скадовска со стороны ВСУ

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Украинская армия обстреляла город Скадовск, по предварительным данным, обстрел осуществлялся американскими дальнобойными ракетами, два мирных жителя ранены, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил о ракетном обстреле Скадовска со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, одна ракета взорвалась посреди улицы, другая — в огороде в частном секторе.

Он отметил, что два мирных жителя легко ранены.

17 октября The Wall Street Journal сообщила, что США тайно поставили небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS на Украину.

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