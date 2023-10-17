Президент Южной Осетии назвал агонией призыв Зеленского открыть второй фронт

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что призыв Владимира Зеленского к властям Грузии открыть второй фронт против России в Закавказье является агонией.

«Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим», — цитирует Гаглоева РИА Новости.

Как отметил президент, киевский режим предпринимает попытки втянуть в конфликт весь мир, поскольку Вооружённые силы Украины испытывают ряд поражений в зоне боевых действий.

В марте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отмечал, что правящая партия не допустит открытия в стране второго фронта для Украины.

Он также заявил, что Киев пытается втянуть Тбилиси в конфликт с Россией.