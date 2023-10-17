Балицкий обозначил комендантский час в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обозначил временные рамки комендантского часа в регионе в связи с распространением недостоверных сведений.

«Действует такой режим комендантского часа: с 22:30 до 05:00 в Мелитопольском территориальном образовании, Акимовском, Бердянском, Весёловском, Приазовском, Приморском и Черниговском районах; с 21:00 до 05:00 в городе Энергодаре; с 21:30 до 05:00 в Васильевке и Васильевском районе», — сообщил он.

По словам Балицкого, действие ограничений не распространяется на автомобильную дорогу М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР, а также на трассу М-18 Харьков — Симферополь — Ялта от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.

В сентябре в Донецкой Народной Республике ввели комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням.

Также в регионе была введена военная цензура почтовых отправлений и сообщений, говорится в указе главы региона Дениса Пушилина.