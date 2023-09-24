В ДНР ввели комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням

В Донецкой Народной Республике вводится комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням.

Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

«Установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00», — говорится в документе.

Ранее Пушилин подтвердил, что депутаты Народного совета Донецкой Народной Республики по представлению российского президента Владимира Путина избрали его на пост главы ДНР.