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В ДНР ввели комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням

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В Донецкой Народной Республике вводится комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням.
В ДНР ввели комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням
  • РИА Новости

Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

«Установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00», — говорится в документе.

Ранее Пушилин подтвердил, что депутаты Народного совета Донецкой Народной Республики по представлению российского президента Владимира Путина избрали его на пост главы ДНР.

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