Пушилин подтвердил своё официальное вступление на пост главы ДНР

Денис Пушилин подтвердил, что депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики по представлению российского президента Владимира Путина избрали его на пост главы ДНР.

В своём Telegram-канале он выразил признательность за оказанную ему всестороннюю поддержку и доверие Путину, депутатам Народного Совета и жителям региона.

По его словам, на проведении церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Он отметил, что впереди большая программа возрождения, и не просто возрождения — развития, а те задачи, которые поставил президент, могут быть решены только вместе, одной большой единой командой», — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин официально стал первым главой ДНР в составе России.