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Пушилин подтвердил своё официальное вступление на пост главы ДНР

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Денис Пушилин подтвердил, что депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики по представлению российского президента Владимира Путина избрали его на пост главы ДНР.

В своём Telegram-канале он выразил признательность за оказанную ему всестороннюю поддержку и доверие Путину, депутатам Народного Совета и жителям региона.

По его словам, на проведении церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Он отметил, что впереди большая программа возрождения, и не просто возрождения — развития, а те задачи, которые поставил президент, могут быть решены только вместе, одной большой единой командой», — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин официально стал первым главой ДНР в составе России.

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