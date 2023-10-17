RT показал видео работы миномётного расчёта ВС России в зоне СВО
RT публикует эксклюзивное видео с Угледарского направления в зоне спецоперации, в котором российские миномётчики накрывают огнём позиции ВСУ.
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
«Огонь! Огонь!» — командует голос за кадром.
За несколько секунд один расчёт выпустил девять снарядов по позициям противника.
Также RT опубликовал видео штурма укрепрайонов украинской армии на Угледарском направлении, снятое от первого лица.
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