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RT показал видео работы миномётного расчёта ВС России в зоне СВО

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RT публикует эксклюзивное видео с Угледарского направления в зоне спецоперации, в котором российские миномётчики накрывают огнём позиции ВСУ.
RT показал видео работы миномётного расчёта ВС России в зоне СВО
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

«Огонь! Огонь!» — командует голос за кадром.

За несколько секунд один расчёт выпустил девять снарядов по позициям противника.

Также RT опубликовал видео штурма укрепрайонов украинской армии на Угледарском направлении, снятое от первого лица.

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