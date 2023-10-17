В Крыму объяснили мнение экс-дипломата о невозможности ВСУ захватить полуостров

Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего американского дипломата Часа Фримана, который выразил уверенность, что Вооружённым силам Украины не удастся захватить Крым.

«Мы говорили об этом уже достаточно давно, фактически это было невозможно, и только эти бравурные заявления можно было охарактеризовать приёмом каких-то стимулирующих препаратов», — считает парламентарий.

Он добавил, что сегодня «уже проходит похмелье и вырисовывается реальное понимание объективной картины».

«Действительно Крым был, есть и всегда будет российским, с давних времён, и в этом плане есть абсолютно полное понимание и осознание того, что у нас есть все необходимые силы и условия», — объяснил Трофимов.

По словам собеседника RT, такое заявление можно расценить в том числе как «прощупывание почвы» касательно возможностей и готовности к вынесению на переговоры той или иной позиции.

«Безусловно, на той территории, которая имеется, нельзя никоим образом останавливаться, поскольку ещё есть ряд регионов, которые являются исконно русскими, и в этом случае жители, которые проживают на этих территориях, они ментально наши, а русские своих не бросают», — заключил он.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман выразил уверенность, что Вооружённым силам Украины не удастся захватить Крым.

Он добавил, что Украина также рискует потерять подконтрольные ей территории.

По словам экс-дипломата, будущие переговоры между Россией и Украиной будут проходить на условиях Москвы.