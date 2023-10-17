Полковник Макгрегор: Зеленский осознаёт, что лишается поддержки США и Европы

Владимир Зеленский понимает, что лишается поддержки со стороны США и стран Европы, несмотря на демонстрацию уверенности. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (Twitter).

«Зеленский, хоть и демонстрирует наигранную уверенность, не скрывает, что в Европе и США интерес и поддержка прокси-войны Вашингтона постепенно тает», — написал он.

Макгрегор добавил, что Зеленский знает о наличии серьёзных проблем в НАТО, поскольку блок не может вести наступательные действия в вооружённых конфликтах.

Ранее полковник заявил, что провал ВСУ вынудил США искать выход из конфликта на Украине.