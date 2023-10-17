Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о прибытии свежих сил украинской армии на Краснолиманском направлении.

По данным его источников, на данном направлении фиксируются частичные ротационные мероприятия ВСУ.

Он объяснил, что во время активных боевых действий на этом участке украинские военные понесли серьёзные потери.

«С целью восстановления боеспособности в районы населённых пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод «потрепанных» подразделений», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости.

Марочко заявил, что, по его данным, в районе Серебрянского лесничества на позиции зашли боевики штурмовой группы «Азов»*, недавно прошедшие обучение в одной из стран Североатлантического альянса.

9 октября начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении сорвали и отразили пять атак ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.