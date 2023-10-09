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ВС России сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

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Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении сорвали и отразили пять атак ВСУ.

Об этом информирует ТАСС.

«Сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери украинских войск составили около 50 военнослужащих.

Днём ранее ВС России отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении.

Также российские силы улучшили позиции в районе Времевки в ДНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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