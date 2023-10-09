ВС России сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом информирует ТАСС.
«Сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери украинских войск составили около 50 военнослужащих.
Днём ранее ВС России отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении.
Также российские силы улучшили позиции в районе Времевки в ДНР.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.