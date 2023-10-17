Кулеба заявил, что компании из 23 стран готовы производить оружие с Киевом

Порядка 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий и изъявили готовность производить оружие с Киевом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«59 компаний из 23 стран уже присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — сказал он.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ранее получил заказ от правительства Германии на производство 150 тыс. боеприпасов для Украины.

Также стало известно, что немецкий оружейный концерн начал поставлять на Украину новые автоматизированные разведсистемы SurveilSpire.

При этом издание Politico сообщало, что страны — члены Европейского союза больше не могут поставлять киевским властям оружие из своих запасов без угрозы безопасности объединения.