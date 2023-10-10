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Rheinmetall получил заказ от властей ФРГ на 150 тысяч боеприпасов для Украины

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на производство 150 тыс. боеприпасов для Украины.
Rheinmetall получил заказ от властей ФРГ на 150 тысяч боеприпасов для Украины
  • Gettyimages.ru

«Компания Rheinmetall получила заказ на поставку более 150 тыс. артиллерийских боеприпасов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что заказ по рамочному соглашению концерна с бундесвером подразумевает поставку боеприпасов калибра 155 мм и осколочно-фугасных снарядов DM121.

«И то, и другое предназначено для Украины, а заказчиком является федеральное правительство», — добавили в Rheinmetall.

Ранее стало известно, что немецкий оружейный концерн начал поставлять на Украину новые автоматизированные разведсистемы SurveilSpire.

При этом издание Politico сообщало, что страны — члены Европейского союза больше не могут поставлять киевским властям оружие из своих запасов без угрозы безопасности объединения.

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