Rheinmetall получил заказ от властей ФРГ на 150 тысяч боеприпасов для Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на производство 150 тыс. боеприпасов для Украины.

«Компания Rheinmetall получила заказ на поставку более 150 тыс. артиллерийских боеприпасов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что заказ по рамочному соглашению концерна с бундесвером подразумевает поставку боеприпасов калибра 155 мм и осколочно-фугасных снарядов DM121.

«И то, и другое предназначено для Украины, а заказчиком является федеральное правительство», — добавили в Rheinmetall.

Ранее стало известно, что немецкий оружейный концерн начал поставлять на Украину новые автоматизированные разведсистемы SurveilSpire.

При этом издание Politico сообщало, что страны — члены Европейского союза больше не могут поставлять киевским властям оружие из своих запасов без угрозы безопасности объединения.