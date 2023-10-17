Ударные FPV-дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работину
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, FPV-дроны не дают подойти танкам даже на 10 км к Работину.
«Они ещё в Орехове их вычисляют, летят, сжигают чуть ли не там же на месте», — сказал один из российских военных.
Ранее полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил, что российская армия отражает атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА.
Также глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что ВС России уверенно продолжают реализовывать намеченные планы в ходе СВО.