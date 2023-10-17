Ударные FPV-дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работину

Российские расчёты ударных дронов-камикадзе, действующих на Запорожском направлении, отслеживают и уничтожают украинские танки в тылу в районе Орехова, не подпуская их к линии фронта в районе Работина.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, FPV-дроны не дают подойти танкам даже на 10 км к Работину.

«Они ещё в Орехове их вычисляют, летят, сжигают чуть ли не там же на месте», — сказал один из российских военных.

Ранее полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил, что российская армия отражает атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что ВС России уверенно продолжают реализовывать намеченные планы в ходе СВО.