Шойгу: обстановка в зоне спецоперации в целом выглядит устойчиво и уверенно

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции в целом выглядит устойчиво и уверенно.

Об этом Шойгу сказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«В целом обстановка выглядит устойчиво, уверенно, войска ведут очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм и уверенность», — сказал Шойгу.

По словам президента России Владимира Путина, так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.

Он отметил, что ВСУ теряют в восемь раз больше военных, чем ВС России.