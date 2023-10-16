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Шойгу: обстановка в зоне спецоперации в целом выглядит устойчиво и уверенно

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции в целом выглядит устойчиво и уверенно.

Об этом Шойгу сказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«В целом обстановка выглядит устойчиво, уверенно, войска ведут очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм и уверенность», — сказал Шойгу.

По словам президента России Владимира Путина, так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь

Он отметил, что ВСУ теряют в восемь раз больше военных, чем ВС России.

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