Власти: Зурабишвили после решения КС будет исполнять обязанности формально
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Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«С сегодняшнего дня Саломе Зурабишвили будет президентом лишь формально», — цитирует его РИА Новости.
16 октября Конституционный суд Грузии признал Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого.
Отмечается, что это позволяет начать процедуру импичмента Зурабишвили.