Власти: Зурабишвили после решения КС будет исполнять обязанности формально

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения Конституционного суда о признании её нарушившей закон будет исполнять президентские обязанности лишь формально.

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Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. «С сегодняшнего дня Саломе Зурабишвили будет президентом лишь формально», — цитирует его РИА Новости. 16 октября Конституционный суд Грузии признал Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого. Отмечается, что это позволяет начать процедуру импичмента Зурабишвили.