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Власти: Зурабишвили после решения КС будет исполнять обязанности формально

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения Конституционного суда о признании её нарушившей закон будет исполнять президентские обязанности лишь формально.
Власти: Зурабишвили после решения КС будет исполнять обязанности формально
  • AFP
  • © Vano Shlamov

Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«С сегодняшнего дня Саломе Зурабишвили будет президентом лишь формально», — цитирует его РИА Новости.

16 октября Конституционный суд Грузии признал Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого.

Отмечается, что это позволяет начать процедуру импичмента Зурабишвили.

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