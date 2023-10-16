Политолог Читадзе назвал ожидаемым решение КС Грузии касательно Зурабишвили

Политолог Ника Читадзе прокомментировал в беседе с RT решение Конституционного суда Грузии признать президента республики Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого.

По его словам, такое решение Конституционного суда — ожидаемое.

«Что касается дальнейших процедур, я думаю, что вопрос импичмента встанет в парламенте, но правящая партия не сможет набрать сто голосов, чтобы именно признать, что президент нарушила конституцию, потому что оппозиция не поддержит данное решение. Мы имеем дело не столько с правовой борьбой, а с политической и информационной конкуренцией. Правящая партия будет спекулировать тем, что президент Грузии нарушила конституцию, это не наша выдумка, вот Конституционный суд вынес постановление, а, с другой стороны, оппозиция либо не будет присутствовать на соответствующей сессии, либо пойдёт против», — пояснил он.

При этом голосование оппозиции против импичмента правящая партия расценит как поддержку президента, которая нарушила Конституцию, соответственно, оппозиционные партии тоже находятся не в рамках закона, добавил специалист.

«Это информационная и политическая борьба, а не правовая. Целью является дискредитация президента и оппозиции со стороны правящей партии», — заключил политолог.

Ранее КС Грузии признал Зурабишвили нарушительницей и разрешил начать процедуру импичмента.