Мэр Кишинёва пожаловался в Генпрокуратуру на полицейских из-за пробок на дорогах

Мэр Кишинёва Ион Чебан подал жалобу в Генеральную прокуратуру Молдавии на действия руководителей Генинспектората полиции.

Об этом сообщил Sputnik Молдова.

По мнению Чебана, сотрудники полиции по указанию своего руководства искусственно создают пробки на дорогах.

Так, мэр города заявил, что вечером в пятницу уличил полицейских в искусственном создании пробки на бульваре Григоре Виеру.

По его словам, перекрытых улиц и ремонта дорог в данной зоне не было.

Также Чебан призвал вернуть в Кишинёве муниципальную полицию, упразднённую несколько лет назад.

В августе Чебан заявил, что правящая партия PAS пытается снять его кандидатуру с грядущих выборов в столице ещё до голосования. По его словам, власти обсуждают «способы фальсификации результатов» выборов.