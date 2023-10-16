Мэр Кишинёва пожаловался в Генпрокуратуру на полицейских из-за пробок на дорогах
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Об этом сообщил Sputnik Молдова.
По мнению Чебана, сотрудники полиции по указанию своего руководства искусственно создают пробки на дорогах.
Так, мэр города заявил, что вечером в пятницу уличил полицейских в искусственном создании пробки на бульваре Григоре Виеру.
По его словам, перекрытых улиц и ремонта дорог в данной зоне не было.
Также Чебан призвал вернуть в Кишинёве муниципальную полицию, упразднённую несколько лет назад.
В августе Чебан заявил, что правящая партия PAS пытается снять его кандидатуру с грядущих выборов в столице ещё до голосования. По его словам, власти обсуждают «способы фальсификации результатов» выборов.