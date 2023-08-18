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Мэр Кишинёва Чебан заявил, что PAS попытается снять его с выборов в столице

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Мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что правящая партия PAS пытается снять его кандидатуру с грядущих выборов в столице ещё до голосования. По его словам, власти обсуждают «способы фальсификации результатов» выборов.
Мэр Кишинёва Чебан заявил, что PAS попытается снять его с выборов в столице
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как пишет Sputnik Молдова, сторонники партии сделают это «якобы с помощью карманных прокуроров, которые уже начали фабриковать против него дела».

Чебан утверждает, что Центризбирком может оштрафовать за нарушения, а затем снять его с выборов вместе с кандидатом от PAS Лилианом Карпом.

Выборы мэра состоятся в конце октября — начале ноября.

В июне мэр Кишинёва заявил, что не даст разрешение на проведение ЛГБТ-марша на улицах города, вместо этого он предложил членам сообщества провести такой парад в парламенте и правительстве Молдавии.

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