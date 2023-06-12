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Мэр Кишинёва выступил против ЛГБТ-парада в городе и предложил провести его в парламенте

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Мэр Кишинёва Ион Чебан не даст разрешение на проведение ЛГБТ-марша на улицах города, вместо этого он предложил членам сообщества провести такой парад в парламенте и правительстве Молдавии.
Мэр Кишинёва выступил против ЛГБТ-парада в городе и предложил провести его в парламенте
  • РИА Новости

Об этом Чебан сказал на заседании городских служб.

«Я не собираюсь никого осуждать, но 18 июня я не дам разрешения на проведение ЛГБТ-марша. Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме», — сказал мэр.

Лучшее место для этого парада — парламент и правительство, подчеркнул он.

РИА Новости напоминает, что митрополия Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества. Церковь отмечает, что каждый раз во время маршей происходят столкновения сторонников и противников таких акций.

При этом центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M намерен провести в Кишинёве фестиваль, завершив его 18 июня маршем по улицам столицы.

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