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Депутат Белик: украинское контрнаступление не оправдало надежд Запада

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что западные партнёры страны проявляют слабость в вопросе поставок.
Депутат Белик: украинское контрнаступление не оправдало надежд Запада
  • AP
  • © Libkos

«Украинский конфликт значительно затянулся и пошёл не плану Запада, распиаренное же украинское контрнаступление не оправдало надежд западных хозяев, а поставки не стали тем катализатором, который позволил бы киевскому режиму переломить ситуацию на фронтах», — объяснил парламентарий.

По его словам, уничтожение западной техники значительно подорвало авторитет «хвалёных поставок».

«Запад и так утомлен ситуацией с Украиной, сейчас же на довольствие следует поставить и Израиль. У США может не хватить средств на помощь и Киеву, и Тель-Авиву, поэтому не исключено, что нужды Киева для Запада отойдут на второй план», — считает Белик.

Министр финансов Марченко отметил слабость Запада в украинском вопросе.

Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что пессимистично оценивает готовность Запада продолжать помогать Киеву.

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