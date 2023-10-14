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Экс-разведчик США Риттер: ВС России перешли в наступление по всей линии фронта

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России перешли в наступление по всей линии фронта в зоне специальной военной операции.
Экс-разведчик США Риттер: ВС России перешли в наступление по всей линии фронта
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Gegenpol.

«Кроме того, они (ВС России. — RT) перешли в наступление по всей длине фронта. У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что американский президент Джо Байден ничего не может поделать с полным крахом украинской армии.

По мнению экс-разведчика, в настоящий момент Вашингтон переживает политический кризис по поводу продолжения поддержки Киева.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.

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