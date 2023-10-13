Политолог: молдавское население не может принять искусственной румынизации

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что политическая элита Молдавии считает себя не молдаванами, а румынами.

По словам политолога, в настоящее время сложилась ситуация, когда население и партии страны относятся к Молдавии как к самостоятельной государственности, а политическое руководство отказалось от неё.

«Это, конечно, создаёт серьёзный политический дисбаланс в стране. И там, естественно, нарастает напряжённость. Потому что молдавское население и те люди, которые олицетворяют молдавскую государственность, не могут принять такой искусственной румынизации», — рассказал Оленченко.

Он добавил, что Евросоюз и НАТО не хотят обращать внимание на данный дисбаланс.

«Они зазывают Молдавию в ЕС и НАТО, давая ей обещания, которые, скорее всего, не будут выполнены. Но при этом, их втягивают в разного рода программы, требующие расходов и подчинения Молдавии и ЕС, и НАТО. Хотя она и не является членом ни той, ни другой организации», — заключил собеседник RT.

Ранее Владимир Путин заявил, что сегодняшняя политическая элита Молдавии считает себя не молдаванами, а румынами, а также имеет двойное гражданство.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.