Украина откроет пропускной пункт на границе с Приднестровьем

На Украине сообщили об открытии пропускного пункта «Кучурган» на границе с Приднестровьем для железнодорожного сообщения.

Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на распоряжение кабмина.

Согласно документу, отменяется решение о временном закрытии железнодорожного пункта пропуска. При этом для автомобилей он по-прежнему будет закрыт.

В марте пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки заявляла, что представители Украины выкапывают траншеи на границе с Молдавией, объясняя это попыткой борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

Новицки отметила, что траншеи можно увидеть на территории Украины и рядом с пунктами пропуска через государственную границу.