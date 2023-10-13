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Украина откроет пропускной пункт на границе с Приднестровьем

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На Украине сообщили об открытии пропускного пункта «Кучурган» на границе с Приднестровьем для железнодорожного сообщения.

Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на распоряжение кабмина.

Согласно документу, отменяется решение о временном закрытии железнодорожного пункта пропуска. При этом для автомобилей он по-прежнему будет закрыт.

В марте пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки заявляла, что представители Украины выкапывают траншеи на границе с Молдавией, объясняя это попыткой борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

Новицки отметила, что траншеи можно увидеть на территории Украины и рядом с пунктами пропуска через государственную границу.

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