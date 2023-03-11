Погранполиция Молдавии: на границе с Украиной роют траншеи для борьбы с контрабандой

Представители Украины выкапывают траншеи на границе с Молдавией, объясняя это попыткой борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

Об этом сообщила пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — цитирует её РИА Новости.

Новицки рассказала, что траншеи можно увидеть на территории Украины и рядом с пунктами пропуска через государственную границу.

Ранее прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.

До этого стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.