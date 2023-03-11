Погранполиция Молдавии: на границе с Украиной роют траншеи для борьбы с контрабандой
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Об этом сообщила пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.
«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — цитирует её РИА Новости.
Новицки рассказала, что траншеи можно увидеть на территории Украины и рядом с пунктами пропуска через государственную границу.
Ранее прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.
До этого стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.