Лукашенко назвал русский язык достоянием народов стран СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает русский язык общим для народов государств СНГ.

«Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют. И потом, я вообще не понимаю, а почему его должны потерять? Он что, вредит нам, нашему поколению? Нет. Он не должен вредить и поколению наших детей. Это наше достояние», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что молодое поколение в странах СНГ «разговаривает на русском языке хуже и слабее, чем на английском и другом языке».

Ранее руководство Государственного центра содержания образования (VISC) Латвии уволило эксперта Риту Курсите после того, как она высказалась о школьных материалах по русскому языку.