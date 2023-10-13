Российские военные сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского», — говорится в сообщении.

Кроме того, западнее Новодонецкого была вскрыта и ликвидирована разведгруппа ВСУ, а в районе Старомайорского был уничтожен склад боеприпасов.

Ранее ВС России уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

Также ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Купянска.