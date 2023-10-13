Российские военные сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
«Сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского», — говорится в сообщении.
Кроме того, западнее Новодонецкого была вскрыта и ликвидирована разведгруппа ВСУ, а в районе Старомайорского был уничтожен склад боеприпасов.
Ранее ВС России уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области.
Также ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Купянска.