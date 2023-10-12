Узнать больше

Эксперт Шорников: Санду готовит Молдавию к вооружённому конфликту с Россией

Короткая ссылка
То, что сейчас делает президент Молдавии Майя Санду, — это подготовка к вооружённому конфликту с Россией, считает директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Эксперт Шорников: Санду готовит Молдавию к вооружённому конфликту с Россией
  • AFP
  • © Zak BENNETT

Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

По оценкам Шорникова, среди целей Санду изначально было вытеснение российского военного присутствия из региона, и это не скрывалось.

«Но то, что она делает сейчас, — это прямая подготовка Молдовы к вооружённому конфликту с Россией. Всё это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона — множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром», — уверен эксперт.

Он также отметил, что объявление России в качестве главной угрозы для Молдавии и фиксация стратегического партнёрства с членами НАТО — это не просто отказ от нейтралитета, но и попытка подвести правовые основания для силовых акций против российских миротворцев.

Бывший президент республики, глава оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон также утверждает, что нынешнее правительство Молдавии взяло курс на милитаризацию и углубление партнёрства с НАТО.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить