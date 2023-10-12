Эксперт Шорников: Санду готовит Молдавию к вооружённому конфликту с Россией

То, что сейчас делает президент Молдавии Майя Санду, — это подготовка к вооружённому конфликту с Россией, считает директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

По оценкам Шорникова, среди целей Санду изначально было вытеснение российского военного присутствия из региона, и это не скрывалось.

«Но то, что она делает сейчас, — это прямая подготовка Молдовы к вооружённому конфликту с Россией. Всё это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона — множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром», — уверен эксперт.

Он также отметил, что объявление России в качестве главной угрозы для Молдавии и фиксация стратегического партнёрства с членами НАТО — это не просто отказ от нейтралитета, но и попытка подвести правовые основания для силовых акций против российских миротворцев.

Бывший президент республики, глава оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон также утверждает, что нынешнее правительство Молдавии взяло курс на милитаризацию и углубление партнёрства с НАТО.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины.