Экс-президент Молдавии Додон: Кишинёв взял курс на милитаризацию страны
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В своём Telegram-канале он подчеркнул, что текущий президент Молдавии Майя Санду ведёт республику по пути Украины. По словам Додона, она ведёт однобокую антироссийскую политику, жёстко подавляет любых политических оппонентов в стране, закрывает неудобные СМИ и так далее.
«На самом деле настоящая угроза национальной безопасности — это сам режим Майи Санду, который узурпировал власть в Молдавии», — добавил политик.
Также он пишет, что для свержения нынешней власти нужно «объединение всех здоровых сил, вне зависимости от идеологических и геополитических программных целей».
Ранее Додон заявил, что иностранные фонды диктуют Санду, что делать с Молдавией и её гражданами.