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Экс-президент Молдавии Додон: Кишинёв взял курс на милитаризацию страны

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Нынешнее правительство Молдавии взяло курс на милитаризацию и углубление партнёрства с НАТО, отметил бывший президент страны, глава оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Экс-президент Молдавии Додон: Кишинёв взял курс на милитаризацию страны
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что текущий президент Молдавии Майя Санду ведёт республику по пути Украины. По словам Додона, она ведёт однобокую антироссийскую политику, жёстко подавляет любых политических оппонентов в стране, закрывает неудобные СМИ и так далее.

«На самом деле настоящая угроза национальной безопасности — это сам режим Майи Санду, который узурпировал власть в Молдавии», — добавил политик.

Также он пишет, что для свержения нынешней власти нужно «объединение всех здоровых сил, вне зависимости от идеологических и геополитических программных целей».

Ранее Додон заявил, что иностранные фонды диктуют Санду, что делать с Молдавией и её гражданами.

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