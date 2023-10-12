Экс-президент Молдавии Додон: Кишинёв взял курс на милитаризацию страны

Нынешнее правительство Молдавии взяло курс на милитаризацию и углубление партнёрства с НАТО, отметил бывший президент страны, глава оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что текущий президент Молдавии Майя Санду ведёт республику по пути Украины. По словам Додона, она ведёт однобокую антироссийскую политику, жёстко подавляет любых политических оппонентов в стране, закрывает неудобные СМИ и так далее.

«На самом деле настоящая угроза национальной безопасности — это сам режим Майи Санду, который узурпировал власть в Молдавии», — добавил политик.

Также он пишет, что для свержения нынешней власти нужно «объединение всех здоровых сил, вне зависимости от идеологических и геополитических программных целей».

Ранее Додон заявил, что иностранные фонды диктуют Санду, что делать с Молдавией и её гражданами.