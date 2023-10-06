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Додон: иностранные фонды диктуют Санду, что делать с Молдавией и её гражданами

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Молдавия сейчас находится в зависимости от иностранных фондов, в том числе от Джорджа Сороса, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
Додон: иностранные фонды диктуют Санду, что делать с Молдавией и её гражданами
  • РИА Новости

«Страна сейчас не наша, она под Соросом и разными неправительственными общественными организациями, которые диктуют Майе Санду и другим «куклам», что делать с нашими гражданами. Пришло время вернуть страну народу!» — сказал он на митинге, посвящённом началу избирательной кампании по выборам в местные органы власти.

Местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября.

Как ранее сообщил Sputnik Молдова, одна из структур Джорджа Сороса обнаружилась в списке основателей кредитной фирмы Microinvest в Молдавии.

Так, по данным Госрегистра правовых единиц, на которые ссылается агентство, фонду Сороса* принадлежит 25,65% в молдавском предприятии.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

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